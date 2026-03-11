Звезда «Гарри Поттера» Кэти Льюнг не вернулась бы в прошлое, чтобы снова сыграть роль Чжоу Чанг

Исполнительница роли Чжоу Чанг в фильмах о Гарри Поттере Кэти Льюнг призналась, что не хотела бы возвращаться в тот период своей жизни.
В интервью Entertainment Tonight актриса рассказала, что в юности была слишком уязвима перед мнением окружающих и еще не понимала, кто она на самом деле. Сейчас, спустя годы, работа над «Бриджертонами» приносит ей гораздо больше удовлетворения благодаря здоровому фокусу на творчестве.
«Я бы не хотела возвращаться в то время. Не потому, что у меня было плохое время или что-то в этом роде, а просто очень приятно, когда ты знаешь, кто ты, и я все еще разбираюсь в этом, но я уже немного ближе», — сказала она.
Это заявление прозвучало после того, как Льюнг недавно рассказала о расистских оскорблениях, которым подверглась во время съемок в «Гарри Поттере». По ее словам, этот опыт изменил ее. Она стала замкнутой и начала тщательно контролировать каждое слово.
Тем временем франшиза готовится к перезапуску. Новый сериал HBO представит юных героев в исполнении Доминика Маклафлина, Арабеллы Стэнтон и Аластара Стаута. Дэниел Рэдклифф уже поддержал преемника, выразив уверенность, что тот справится лучше. А слухи о возможном участии Киллиана Мерфи в роли Волдеморта актер опроверг, заявив, что узнал о них из прессы.