Звезда «Гарри Поттера» Кэти Люн не вернулась бы в прошлое, чтобы снова сыграть роль Чжоу Чанг

Бизнес в Москве потерял от 3 до 5 млрд рублей всего за 5 дней отключений мобильного интернета
Фестиваль «Архстояние»-2026 объявляет два открытых конкурса
Подруга Лерчек рассказала, что у блогерши диагностировали рак желудка
«Яндекс» и международный фонд Л.Н.Толстого оцифруют наследие писателя
Саундтрек к Atomic Heart впервые издадут на виниле в честь выхода финального дополнения
Филологи объяснили, зачем в русском языке нужна буква «ё»
Джаафар Джексон в роли дяди Майкла в новом тизере байопика о поп-певце
Feduk, Slava Marlow и Сергей Бобунец: Пикник «Афиши» объявил первых участников фестиваля
У сериала «Третий лишний» не будет третьего сезона из‑за дорогой компьютерной графики
Universal снимет фильм о легендарной рок-группе Bon Jovi
В 50-х в Англии кто‑то расплатился за проезд 2000-летней монетой. Теперь ее передали в музей
Умер музыкант Петр Гайдуков — худрук хора ветеранов имени Козлова, известного по клипу Shortparis
Дэвид Духовны и Лаверна Кокс снимутся в сатирической комедии «Soapbox»
В Ставрополе школьницы получили губки для уборки на 8 Марта. Это месть за подарки на 23 Февраля
«Ты взяла деньги»: Тарантино ответил актрисе «Криминального чтива», осудившей расизм в фильме
Майли Сайрус в образе Ханны Монтаны в трейлере спецвыпуска к юбилею сериала
Гаэль Гарсия Берналь появится в фильме по мотивам «Страны слепых» Герберта Уэллса
Про актрису Вупи Голдберг снимут документальный фильм
Назван город России, где оставляют меньше всего чаевых
10-летний дизайнер представил коллекцию на Неделе моды в Париже
Сериал «Форсайты» продлили на третий сезон
Пикник «Афиши» отметил женский праздник тренировками со звездами
Лили Аллен надела платье с принтом из чеков за подарки, которые Дэвид Харбор дарил любовницам
Российский священник посоветовал постящимся поиграть в Genshin Impact
Юра Борисов в роли автомеханика в трейлере блокбастера «Девятая планета»
Вышел трейлер четвертого сезона хоррора «Извне»
Международную космическую станцию начнут сводить с орбиты в 2028 году
Опрос: большинство россиян поддерживают запрет англицизмов в рекламе

Звезда «Гарри Поттера» Кэти Люн не вернулась бы в прошлое, чтобы снова сыграть роль Чжоу Чанг

Афиша Daily
Фото: Warner Bros.

Исполнительница роли Чжоу Чанг в фильмах о Гарри Поттере Кэти Люн призналась, что не хотела бы возвращаться в тот период своей жизни.

В интервью Entertainment Tonight актриса рассказала, что в юности была слишком уязвима перед мнением окружающих и еще не понимала, кто она на самом деле. Сейчас, спустя годы, работа над «Бриджертонами» приносит ей гораздо больше удовлетворения благодаря здоровому фокусу на творчестве.

«Я бы не хотела возвращаться в то время. Не потому, что у меня было плохое время или что-то в этом роде, а просто очень приятно, когда ты знаешь, кто ты, и я все еще разбираюсь в этом, но я уже немного ближе», — сказала она.

Это заявление прозвучало после того, как Люн недавно рассказала о расистских оскорблениях, которым подверглась во время съемок в «Гарри Поттере». По ее словам, этот опыт изменил ее. Она стала замкнутой и начала тщательно контролировать каждое слово.

Тем временем франшиза готовится к перезапуску. Новый сериал HBO представит юных героев в исполнении Доминика МакЛоклина, Арабеллы Стэнтон и Аластера Стаута. Дэниел Рэдклифф уже поддержал преемника, выразив уверенность, что тот справится лучше. А слухи о возможном участии Киллиана Мерфи в роли Волан-де-Морта актер опроверг, заявив, что узнал о них из прессы.

Расскажите друзьям