ФАС: в России запрещена реклама в Telegram и YouTube
В 50-х в Англии кто‑то расплатился за проезд 2000-летней монетой. Теперь ее передали в музей
Дэвид Духовны и Лаверн Кокс снимутся в сатирической комедии «Soapbox»
В Ставрополе школьницы получили губки для уборки на 8 марта. Это «месть» за подарки на 23 февраля
«Ты взяла деньги»: Тарантино ответил актрисе «Криминального чтива», осудившей расизм в фильме
Майли Сайрус в образе Ханны Монтаны в трейлере спецвыпуска к юбилею сериала
Гаэль Гарсия Берналь появится в фильме по мотивам «Страны слепых» Герберта Уэллса
Про актрису Вупи Голдберг снимут документальный фильм
Назван город России, где оставляют меньше всего чаевых
10-летний дизайнер представил коллекцию на Неделе моды в Париже
Сериал «Форсайты» продлили на третий сезон
Пикник «Афиши» отметил женский праздник тренировками со звездами
Лили Аллен надела платье с принтом из чеков за подарки, которые Дэвид Харбор дарил любовницам
Российский священник посоветовал постящимся поиграть в Genshin Impact
Юра Борисов в роли автомеханика в трейлере блокбастера «Девятая планета»
Вышел трейлер четвертого сезона хоррора «Извне»
Международную космическую станцию начнут сводить с орбиты в 2028 году
Опрос: большинство россиян поддерживают запрет англицизмов в рекламе
Триллер «Олдбой» Пак Чхан Ука возвращается в кинотеатры в 4K-реставрации
В Москве начали делать операции по пересадке рук
Новый фильм Гая Ричи, «Грязные деньги», выйдет в мае. Показываем локализованный трейлер
Rae Sremmurd выступят в Москве
В России магазины у дома стали открываться в шесть раз реже
Crocs выпустит джиббитс с обезьянкой Панчем
Юрий Стоянов выпустил музыкальный альбом
Героиня культовой «Коралины» станет куклой Monster High
На футбольном матче в Бразилии судья дал 23 красные карточки. Это больше, чем игроков на поле
Apple представила новые эмодзи

Умер музыкант Петр Гайдуков — худрук Хора ветеранов имени Козлова, известного по клипу Shortparis

Афиша Daily
Фото: Мария Слепкова/Санкт-Петербургская академическая филармония имени Шостаковича

Умер музыкант Петр Гайдуков — дирижер и художественный руководитель Хора ветеранов Великой Отечественной войны имени Козлова, который участвовал в клипе группы Shortparis на песню «Яблонный сад». Об этом сообщила «Собака».

По информации издания, тело Гайдукова нашли в Лахденпохском районе Карелии. За два дня до этого 34-летний музыкант пропал во время лыжной прогулки. Его искали экстренные службы и волонтеры.

Что случилось с артистом, не уточняется. По предварительным данным, «криминальной составляющей смерти нет». «Никто никогда не ответит мне, зачем и почему. Берегите себя, я вас очень прошу», — прокомментировал участник Shortparis Данила Холодков.

В феврале скончался солист группы Shortparis Николай Комягин. Ему было 39 лет. По данным СМИ, певцу стало плохо после тренировки по боксу и сердце не выдержало.

Петр Гайдуков и Николай Комягин работали вместе над клипом на песню «Яблонный сад». Холодков отметил, что «экспрессивное исполнение» Гайдукова было таким искренним, что он сам «чувствовал себя каким‑то неумелым актером рядом с ним».

Гайдуков родился в Петербурге и учился в колледже имени Римского-Корсакова, а затем в консерватории по специальности «Хоровое дирижирование». Он возглавил Хор имени Козлова, cуществующий с 1975 года. В коллектив входят сегодня около 25-28 человек.

