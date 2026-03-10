Дэвид Духовны и Лаверн Кокс снимутся в сатирической комедии «Soapbox»

Американские актеры Дэвид Духовны («Секретные материалы», «Блудливая Калифорния») и Лаверн Кокс («Оранжевый — хит сезона») снимутся в сатирической комедии «Soapbox». Об этом сообщил Deadline.
Режиссером картины выступит Эндрю Джей Коэн, постановщик фильма «Дом» с Уиллом Ферреллом и сценарист комедии «Соседи. На тропе войны». Сценарий «Soapbox» написали Духовны и Макс Барбаков, известный по ленте «Зависнуть в Палм-Спрингс».
В актерский состав вошли Уэст Духовны («Остров Сент-Икс»), Рэндалл Пак («Резиденция»), Джимми Симпсон («Темная материя») и Дженнифер Грей («Грязные танцы»). Съемки проекта уже начались в начале марта в Лос-Анджелесе.
«Soapbox» выпустит компания Astute Films вместе с Rookie, Inc. Продюсерами будут Фред Бернштейн, Дэвид Духовны, Тиффани Кузон, Джефф Дэвид, Барбаков и Коэн. Последний также станет исполнительным продюсером фильма.