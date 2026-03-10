В Ставрополе школьницы получили губки для уборки на 8 марта. Это «месть» за подарки на 23 февраля

В ставропольской школе мальчики подарили одноклассницам губки для уборки на 8 марта. Так они ответили на обидные, по их мнению, подарки на 23 февраля. Историю рассказала в соцсетях мама одной из девочек Дарья.
Она опубликовала видео, на котором открывает коробочку с праздничным подарком дочери. Там она нашла губку и маленькое складное зеркальце. Параллельно женщина за кадром беседовала с дочерью Ульяной.
Девочка рассказала, что мальчики выбрали столь своеобразный презент для них, поскольку им не понравились подарки на День защитника отечества. Одноклассницы купили для них букеты из конфет.
Мальчикам букеты показались недостаточно мужественными, так что они решили проучить девочек. «В следующий раз будете думать головой, прежде чем что‑то дарить», — заявили они подругам, со слов Ульяны.
Дарья призналась, что была в шоке от мстительности детей. Подписчики поддержали женщину и ее дочь. Они отметили, что мальчики не постеснялись съесть конфеты из подарка на 23 февраля, но при этом продолжают жаловаться.
«На всякий случай посмотрела фото букетов, чтобы не быть голословной, так как букеты многими воспринимаются по умолчанию как женский подарок. Могу сказать, что букеты вышли очень классные, там и шоколадки, и чипсы. Вполне подходящий набор для мальчиков. Оформлены здорово, с фотографиями. Сразу видно, что с душой делали», — написала одна комментаторша.