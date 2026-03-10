«Ты взяла деньги»: Тарантино ответил актрисе «Криминального чтива», осудившей расизм в фильме

«Мне повезло, что меня не изнасиловали. Но, боже мой, все к этому шло, и я заплатила цену за то, что сказала „нет“, а позже заплатила цену за то, что сказала правду», — сказала актриса. По ее мнению, Вайнштейн долгие годы отговаривал режиссеров работать с ней.