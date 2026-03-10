Майли Сайрус в образе Ханны Монтаны в трейлере спецвыпуска к юбилею сериала

ФАС: в России запрещена реклама в Telegram и YouTube
Афиша Daily
Фото: Disney

Майли Сайрус появилась в образе Ханны Монтаны впервые за пятнадцать лет в трейлере спецвыпуска по случаю 20-летия шоу. Премьера состоится 24 марта на канале Disney.

Cпецвыпуск сняли перед живой аудиторией в студии — так делали первые сериалы в жанре ситкома. Эпизод будет представлять собой эксклюзивное интервью с Сайрус, которое проведет ведущая подкаста «Call Her Daddy» Алекс Купер. В нем также можно будет увидеть ранее не публиковавшиеся архивные кадры и воссозданные декорации популярного сериала.

Видео: Disney

«„Ханна Монтана“ всегда будет частью меня. То, что началось как телешоу, превратилось в общий опыт, сформировавший мою жизнь и жизни множества фанатов. Я всегда буду благодарна за эту связь. То, что сериал до сих пор так много значит для людей спустя все эти годы, — это то, чем я очень горжусь», — делилась ранее Майли.

Она подчеркнула, что спецэпизод будет ее способом отметить 20-летие сериала и поблагодарить поклонников, которые поддерживали ее на протяжении всех этих лет. Сайрус выступила исполнительным продюсером юбилейного выпуска наряду с Купер, Мэттом Капланом и Тиш Сайрус-Перселл.

Сериал «Ханна Монтана» выходил на телеканале Disney c 2006 по 2011 год. Он рассказывал о жизни подростка Майли Стюарт, которая ведет двойную жизнь — обычной школьницы и популярной во всем мире поп-звезды.

