Гаэль Гарсия Берналь появится в фильме по мотивам «Страны слепых» Герберта Уэллса

Мексиканский актер Гаэль Гарсия Берналь, известный по фильмам «Сука любовь» и «Че Гевара: Дневники мотоциклиста», появится в картине «В долине теней». Она снята по мотивам рассказа «Страна слепых» Герберта Уэллса, сообщил Deadline.
Съемки ленты уже завершились в Колумбии. Фильм, как отмечают СМИ, выйдет сначала в местный кинопроат, а затем получит релиз на стриминговом сервисе Netflix. Помимо Берналя в нем снялась актриса Наталия Рейс («Терминатор: Темные судьбы»).
Режиссером «В долине теней» выступил Себастьян Кордеро. Он написал сценарий проекта вместе с Марией Камилой Ариас. В актерский состав картины вошли Клаудио Катаньо, Диего Васкес, Ирина Лоайса и Маргарита Роса де Франсиско.
Производством фильма занималась компания Dynamo. Исполнительным продюсером ленты стала Мирланда Торрес. Работа над проектом велась в колумбийских департаментах Бояка и Кундинамарка.
Рассказ «Страна слепых» Герберта Уэллса вышел в 1904 году. Он рассказал об альпинисте Альваре Толедано, который падает в горах и оказывается в изолированной долине, где живет община слепых от рождения людей.
Толедано убежден в своем превосходстве над жителями, но вскоре понимает, что способность видеть в деревне считают не преимуществом, а помехой. Пытаясь приспособиться к новой жизни, альпинист влюбляется в женщину, которая о нем заботится. Герою предстоит решить, отказаться от самого себя, каким он себя знал, и стать частью общины или покинуть долину, сохранив способность видеть.