Гаэль Гарсия Берналь появится в фильме по мотивам «Страны слепых» Герберта Уэллса

Толедано убежден в своем превосходстве над жителями, но вскоре понимает, что способность видеть в деревне считают не преимуществом, а помехой. Пытаясь приспособиться к новой жизни, альпинист влюбляется в женщину, которая о нем заботится. Герою предстоит решить, отказаться от самого себя, каким он себя знал, и стать частью общины или покинуть долину, сохранив способность видеть.