Про актрису Вупи Голдберг снимут документальный фильм

Режиссер Гита Гандбхир («Идеальная соседка») работает над документальным фильмом о Вупи Голберг, пишет Variety. Он будет основан на автобиографии актрисы под названием «По кусочкам: моя мать, мой брат и я».
В картине расскажут о жизни Голдберг и ее пути к успеху. Зрителям покажут закулисье бродвейской моноспектакльной постановки «Монологи Вупи» для Линкольн-центра, премьера которой запланирована на конец лета. Лента также расскажет, как Вупи совмещает работу со своим продюсером Томом Леонардисом, с которым сотрудничает более тридцати лет, как занимается театральными проектами, проводит время с семьей и новорожденным правнуком.
На счету 70-летней Вупи Голдберг более чем 150 проектов, в их числе «Привидение», «Хор», «Пригород» и другие. Она одна из немногих актрис, удостоенная четырех главных американских престижных наград: «Оскар», «Грэмми», «Эмми» и «Тони».
Недавно стало известно, что Голдберг спродюсирует документальный фильм «Больше, чем медаль». Он будет посвящен спортсменам со статусом беженцев, которым удалось поучаствовать в Олимпийских играх