ФАС: в России запрещена реклама в Telegram и YouTube
«Ты взяла деньги»: Тарантино ответил актрисе «Криминального чтива», осудившей расизм в фильме
Майли Сайрус в образе Ханны Монтаны в трейлере спецвыпуска к юбилею сериала
Гаэль Гарсия Берналь появится в фильме по мотивам «Страны слепых» Герберта Уэллса
Назван город России, где оставляют меньше всего чаевых
10-летний дизайнер представил коллекцию на Неделе моды в Париже
Сериал «Форсайты» продлили на третий сезон
Пикник «Афиши» отметил женский праздник тренировками со звездами
Лили Аллен надела платье с принтом из чеков за подарки, которые Дэвид Харбор дарил любовницам
Российский священник посоветовал постящимся поиграть в Genshin Impact
Юра Борисов в роли автомеханика в трейлере блокбастера «Девятая планета»
Вышел трейлер четвертого сезона хоррора «Извне»
Международную космическую станцию начнут сводить с орбиты в 2028 году
Опрос: большинство россиян поддерживают запрет англицизмов в рекламе
Триллер «Олдбой» Пак Чхан Ука возвращается в кинотеатры в 4K-реставрации
В Москве начали делать операции по пересадке рук
Новый фильм Гая Ричи, «Грязные деньги», выйдет в мае. Показываем локализованный трейлер
Rae Sremmurd выступят в Москве
В России магазины у дома стали открываться в шесть раз реже
Crocs выпустит джиббитс с обезьянкой Панчем
Юрий Стоянов выпустил музыкальный альбом
Героиня культовой «Коралины» станет куклой Monster High
На футбольном матче в Бразилии судья дал 23 красные карточки. Это больше, чем игроков на поле
Apple представила новые эмодзи
«Иванушки International» изменят название из‑за закона о запрете англицизмов
Арнольд Шварценеггер снимется в фильме «Король Конан»
Россияне смогут отказаться от услуг, оказываемых с помощью ИИ
Джефф Дэниелс сыграет миллиардера в пятом сезоне «Утреннего шоу»

Про актрису Вупи Голдберг снимут документальный фильм

Афиша Daily
Фото: Stephanie Augello/Getty Images

Режиссер Гита Гандбхир («Идеальная соседка») работает над документальным фильмом о Вупи Голберг, пишет Variety. Он будет основан на автобиографии актрисы под названием «По кусочкам: моя мать, мой брат и я».

В картине расскажут о жизни Голдберг и ее пути к успеху. Зрителям покажут закулисье бродвейской моноспектакльной постановки «Монологи Вупи» для Линкольн-центра, премьера которой запланирована на конец лета. Лента также расскажет, как Вупи совмещает работу со своим продюсером Томом Леонардисом, с которым сотрудничает более тридцати лет, как занимается театральными проектами, проводит время с семьей и новорожденным правнуком.

На счету 70-летней Вупи Голдберг более чем 150 проектов, в их числе «Привидение», «Хор», «Пригород» и другие. Она одна из немногих актрис, удостоенная четырех главных американских престижных наград: «Оскар», «Грэмми», «Эмми» и «Тони».

Недавно стало известно, что Голдберг спродюсирует документальный фильм «Больше, чем медаль». Он будет посвящен спортсменам со статусом беженцев, которым удалось поучаствовать в Олимпийских играх

Расскажите друзьям