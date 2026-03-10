Назван город России, где оставляют меньше всего чаевых

Белякова обратила внимание, что мужчины оставляют чаевые на 27% чаще, чем женщины. Их средний возраст — от 25 лет. «Ядро аудитории — это люди с доходом примерно 150 тыс. рублей. Поколения зумеров и альфа не очень любят оставлять чаевые», — подчеркнула эксперт. При этом, по ее информации, мужчины чаще всего оставляют чаевые в ресторанной индустрии, а женщины — в сфере красоты.