ФАС: в России запрещена реклама в Telegram и YouTube
«Ты взяла деньги»: Тарантино ответил актрисе «Криминального чтива», осудившей расизм в фильме
Майли Сайрус в образе Ханны Монтаны в трейлере спецвыпуска к юбилею сериала
Гаэль Гарсия Берналь появится в фильме по мотивам «Страны слепых» Герберта Уэллса
Про актрису Вупи Голдберг снимут документальный фильм
10-летний дизайнер представил коллекцию на Неделе моды в Париже
Сериал «Форсайты» продлили на третий сезон
Пикник «Афиши» отметил женский праздник тренировками со звездами
Лили Аллен надела платье с принтом из чеков за подарки, которые Дэвид Харбор дарил любовницам
Российский священник посоветовал постящимся поиграть в Genshin Impact
Юра Борисов в роли автомеханика в трейлере блокбастера «Девятая планета»
Вышел трейлер четвертого сезона хоррора «Извне»
Международную космическую станцию начнут сводить с орбиты в 2028 году
Опрос: большинство россиян поддерживают запрет англицизмов в рекламе
Триллер «Олдбой» Пак Чхан Ука возвращается в кинотеатры в 4K-реставрации
В Москве начали делать операции по пересадке рук
Новый фильм Гая Ричи, «Грязные деньги», выйдет в мае. Показываем локализованный трейлер
Rae Sremmurd выступят в Москве
В России магазины у дома стали открываться в шесть раз реже
Crocs выпустит джиббитс с обезьянкой Панчем
Юрий Стоянов выпустил музыкальный альбом
Героиня культовой «Коралины» станет куклой Monster High
На футбольном матче в Бразилии судья дал 23 красные карточки. Это больше, чем игроков на поле
Apple представила новые эмодзи
«Иванушки International» изменят название из‑за закона о запрете англицизмов
Арнольд Шварценеггер снимется в фильме «Король Конан»
Россияне смогут отказаться от услуг, оказываемых с помощью ИИ
Джефф Дэниелс сыграет миллиардера в пятом сезоне «Утреннего шоу»

Назван город России, где оставляют меньше всего чаевых

Афиша Daily
Фото: Vsevolod Knyazev/Flickr

Петербург стал самым скупым на чаевые городом России. В заведениях там оставляют всего примерно 386 рублей, сообщила управляющий директор сервиса «Нет монет» Оксана Белякова в эфире радио РБК.

«Петербург среди крупных городов — это гастростолица, и кажется, там публика настолько избалована прекрасным сервисом, невероятно вкусной едой, что удивить и впечатлить сложно. А чаевые — это в первую очередь про вау-эффект», — сказала она.

По словам Беляковой, самые щедрые люди живут в Суздале. Там в среднем дают около 490 рублей в качестве чаевых. На втором месте находится Москва.

«По росту же среднего чека на первой строчке оказался Геленджик, там он вырос почти на 127%. На втором месте — Оренбург, там средний чек за год вырос на 23%. На третьем месте находится Суздаль», — отметила управляющий директор «Нет монет».

Она добавила, что такая динамика может быть связана с ростом внутреннего туризма, пояснила Белякова. Всего в 2025 году в ресторанах посетители оставили чаевые почти 27 млн раз.

Белякова обратила внимание, что мужчины оставляют чаевые на 27% чаще, чем женщины. Их средний возраст — от 25 лет.  «Ядро аудитории — это люди с доходом примерно 150 тыс. рублей. Поколения зумеров и альфа не очень любят оставлять чаевые», — подчеркнула эксперт. При этом, по ее информации, мужчины чаще всего оставляют чаевые в ресторанной индустрии, а женщины — в сфере красоты.

В конце января в США прославился курьер, который прошел почти километр через метель и сугробы, чтобы доставить пиццу, но в качестве чаевых получил всего 2 доллара. Это заметил местный полицейский, который поделился историей парня в тиктоке ― после этого пользователи собрали для доставщика 40 тыс. долларов.

