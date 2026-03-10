10-летний дизайнер представил коллекцию на Неделе моды в Париже

ФАС: в России запрещена реклама в Telegram и YouTube
Фото: Max Alexander

10-летний американский фэшн-дизайнер Макс Александер стал самым юным кутюрье, который представил коллекцию на Неделе моды в Париже. Макс создает одежду уже около шести лет, и среди его клиентов — актриса Шэрон Стоун.

Показ Александера прошел в «Опера Гарнье» в начале марта. На нем можно было увидеть 15 образов, большинство из которых были созданы из переработанных материалов: ткани от парашюта, винтажных сумок, старых свадебных платьев и индийских сари.

Видео: couture.to.the.max

По словам мамы дизайнера Шерри, Макс заинтересовался дизайном в возрасте четырех лет. Однажды он заявил родителям, что будет кутюрье, и попросил купить ему манекен. Шерри, которая занимается ресайклингом, смастерила манекен собственными руками.

Видео: couture.to.the.max

Шерри признается, что Макс сразу же стал придумывать наряды — и никогда не останавливается. О его творчестве мама мальчика стала рассказывать в соцсетях. Вскоре Макс стал знаменитостью. Сегодня на его страницу в инстаграме* подписаны более 6 млн пользователей.

Видео: couture.to.the.max

В ноябре 2023 года мальчик провел свой первый показ на Неделе моды в Денвере и стал самым юным дизайнером в мире, сделавшим это. Максу тогда было семь лет и 266 дней, зафиксировали представители Книги рекордов Гиннесса.

Видео: couture.to.the.max

Уже в то время Александер всерьез учился кройке и шитью. Подписчики отмечают, что пошив платьев Макса отменный. Однако именно дизайн он пока нигде не изучал, подчеркивает Шерри.

Видео: couture.to.the.max

В течение уже пяти лет у юного дизайнера есть собственный бренд. Пиджак цвета латте из парижской коллекции, к примеру, можно купить за 323,95 евро. Вечернее платье с плиссированной тканью обойдется в 1292,95 евро. Пижамы от Макса стоят 96,95 евро, пляжные костюмы — 193,95, брелоки со стразами — 24,95.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

