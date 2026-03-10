Сериал «Форсайты» продлили на третий сезон

Сериал «Форсайты» продлен на третий сезон еще до премьеры второго. Об этом объявил стриминговый сервис PBS Masterpiece, пишет Deadline. Съемки начнутся уже в следующем месяце в Великобритании и других европейских странах.
Шоу рассказывает о жизни нескольких поколений состоятельной семьи в Лондоне на рубеже XIX–XX веков. В сериале снимаются Милли Гибсон («Доктор Кто»), Стивен Мойер («Настоящая кровь»), Джошуа Орпин («Проповедник»), Джек Девенпорт («Утреннее шоу»), Элинор Томлинсон («Колетт»), Таппенс Миддлтон («Игра в имитацию»), Франческа Аннис («Жены и дочери») и другие.
Премьера «Форсайтов» состоялась 1 сентября 2025 года. Второй сезон должен выйти осенью 2026-го.