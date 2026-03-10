Лили Аллен надела платье с принтом из чеков за подарки, которые Дэвид Харбор дарил любовницам

Лили Аллен была замужем за актером Дэвидом Харбором в течение четырех лет. Супруги расстались в 2024 году. Аллен признавалась, что испытывала «смятение, печаль, скорбь, беспомощность» после развода. Она столкнулась с проблемами с психическим здоровьем, не спала, почти не ела, едва не вернулась к алкогольной зависимости и хотела умереть.