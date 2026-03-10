ФАС: в России запрещена реклама в Telegram и YouTube
10-летний дизайнер представил коллекцию на Неделе моды в Париже
Сериал «Форсайты» продлили на третий сезон
Пикник «Афиши» отметил женский праздник тренировками со звездами
Российский священник посоветовал постящимся поиграть в Genshin Impact
Юра Борисов в роли автомеханика в трейлере блокбастера «Девятая планета»
Вышел трейлер четвертого сезона хоррора «Извне»
Международную космическую станцию начнут сводить с орбиты в 2028 году
Опрос: большинство россиян поддерживают запрет англицизмов в рекламе
Триллер «Олдбой» Пак Чхан Ука возвращается в кинотеатры в 4K-реставрации
В Москве начали делать операции по пересадке рук
Новый фильм Гая Ричи, «Грязные деньги», выйдет в мае. Показываем локализованный трейлер
Rae Sremmurd выступят в Москве
В России магазины у дома стали открываться в шесть раз реже
Crocs выпустит джиббитс с обезьянкой Панчем
Юрий Стоянов выпустил музыкальный альбом
Героиня культовой «Коралины» станет куклой Monster High
На футбольном матче в Бразилии судья дал 23 красные карточки. Это больше, чем игроков на поле
Apple представила новые эмодзи
«Иванушки International» изменят название из‑за закона о запрете англицизмов
Арнольд Шварценеггер снимется в фильме «Король Конан»
Россияне смогут отказаться от услуг, оказываемых с помощью ИИ
Джефф Дэниелс сыграет миллиардера в пятом сезоне «Утреннего шоу»
Дональд Гловер озвучил Йоши в «Супер Марио: Галактическое кино». Посмотрите финальный трейлер
Фея Динь-Динь из «Питера Пэна» получит лайв-экшн-сериал на Disney+
Исследование: общение с токсичными людьми ускоряет старение
В Нижнем Новгороде мальчику не продали цветы в магазине. Он хотел подарить их маме на 8 Марта
Вышел трейлер фильма «Вне закона» Гая Ричи с Генри Кэвиллом и Джейком Джилленхолом

Лили Аллен надела платье с принтом из чеков за подарки, которые Дэвид Харбор дарил любовницам

Фото: lilyallen

Британская певица Лили Аллен выступила на концерте в платье с принтом из чеков за подарки, которые ее бывший муж, звезда «Очень странных дел» Дэвид Харбор, дарил любовницам во время их брака. Артистка исполнила в нем песню «4chan Stan».

Трек посвящен завершившимся отношениям пары. В нем Аллен рассказывает о предательстве супруга. Она поет о «печальном и трусливом» мужчине, которого поймали на измене, потому что он «купил кому‑то дорогую сумочку».

Видео: zaragladman/TikTok

На сцену Аллен вышла завернутой в белый наряд, похожий на простыню, и в лаковых черных туфлях на высоком каблуке. Один из концов платья был закреплен за кулисами — так, чтобы аудитория могла видеть, что на ткани отпечатаны банковские чеки.

Песня вошла в альбом «West End Girl», который Аллен выпустила в октябре 2025 года. В нем певица размышляет о неверности, разрушенном браке и трудностях, которые она пережила. Это первый полноформатный релиз артистки за семь лет.

Аллен отправилась в тур в поддержку пластинки. В платье с чеками она выступила на дебютном шоу из серии.

Лили Аллен была замужем за актером Дэвидом Харбором в течение четырех лет. Супруги расстались в 2024 году. Аллен признавалась, что испытывала «смятение, печаль, скорбь, беспомощность» после развода. Она столкнулась с проблемами с психическим здоровьем, не спала, почти не ела, едва не вернулась к алкогольной зависимости и хотела умереть.

