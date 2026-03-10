Юра Борисов в роли автомеханика в трейлере блокбастера «Девятая планета»

«Мы с командой снимали в двух интересных локациях. Одна в Марокко, в горах. Это непростая экспедиция, но очень интересная, мы все вместе что-то придумывали, преодолевали сложности. Все жили в одном большом доме и сильно сроднились за короткое время. Вторая экспедиция была на Сокотру. Это остров невероятной красоты, на котором никто до этого еще не снимал. Он достаточно дикий, и мы почти месяц жили в палатках», — рассказал Юра Борисов.