Вышел трейлер четвертого сезона хоррора «Извне»

IGN выпустил эксклюзивный трейлер четвертого сезона мистического сериала «Извне» от MGM+. Премьера новых серий состоится 19 апреля.
Согласно синопсису, в центре сюжета будет приближение жителей таинственного города к разгадке его секретов. Главным антагонистом сезона станет загадочный Человек в желтом.
Жителям предстоит выяснить, помогут ли откровения Джейд и Табиты открыть путь домой и как долго Бойд сможет удерживать контроль над городом на фоне собственного разрушения.
В актерский состав четвертого сезона вошли Гарольд Перрино, Каталина Сандино Морено, Эйон Бейли и другие. Сериал создан Джоном Гриффином, шоураннером выступает Джефф Пинкнер («Остаться в живых»), режиссером — Джек Бендер («Игра престолов»).
Сериал рассказывает о загадочном городке, из которого невозможно выбраться. Пока жители пытаются сохранить привычную жизнь и найти выход, им приходится бороться с опасностями леса и страшными существами, появляющимися после захода солнца.