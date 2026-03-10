Международную космическую станцию начнут сводить с орбиты в 2028 году

По словам Баканова, Россия и США «довольно тесно сотрудничают» в космической сфере. Он отметил, что в этом году планируется новая встреча с руководством НАСА. «Прежде всего работаем по проекту МКС, предстоят еще несколько лет ее совместной эксплуатации», — добавил он.