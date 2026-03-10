ФАС: в России запрещена реклама в Telegram и YouTube
10-летний дизайнер представил коллекцию на Неделе моды в Париже
Сериал «Форсайты» продлили на третий сезон
Пикник «Афиши» отметил женский праздник тренировками со звездами
Лили Аллен надела платье с принтом из чеков за подарки, которые Дэвид Харбор дарил любовницам
Российский священник посоветовал постящимся поиграть в Genshin Impact
Юра Борисов в роли автомеханика в трейлере блокбастера «Девятая планета»
Вышел трейлер четвертого сезона хоррора «Извне»
Международную космическую станцию начнут сводить с орбиты в 2028 году
Опрос: большинство россиян поддерживают запрет англицизмов в рекламе
Триллер «Олдбой» Пак Чхан Ука возвращается в кинотеатры в 4K-реставрации
Новый фильм Гая Ричи, «Грязные деньги», выйдет в мае. Показываем локализованный трейлер
Rae Sremmurd выступят в Москве
В России магазины у дома стали открываться в шесть раз реже
Crocs выпустит джиббитс с обезьянкой Панчем
Юрий Стоянов выпустил музыкальный альбом
Героиня культовой «Коралины» станет куклой Monster High
На футбольном матче в Бразилии судья дал 23 красные карточки. Это больше, чем игроков на поле
Apple представила новые эмодзи
«Иванушки International» изменят название из‑за закона о запрете англицизмов
Арнольд Шварценеггер снимется в фильме «Король Конан»
Россияне смогут отказаться от услуг, оказываемых с помощью ИИ
Джефф Дэниелс сыграет миллиардера в пятом сезоне «Утреннего шоу»
Дональд Гловер озвучил Йоши в «Супер Марио: Галактическое кино». Посмотрите финальный трейлер
Фея Динь-Динь из «Питера Пэна» получит лайв-экшн-сериал на Disney+
Исследование: общение с токсичными людьми ускоряет старение
В Нижнем Новгороде мальчику не продали цветы в магазине. Он хотел подарить их маме на 8 Марта
Вышел трейлер фильма «Вне закона» Гая Ричи с Генри Кэвиллом и Джейком Джилленхолом

В Москве начали делать операции по пересадке рук

Афиша Daily
Фото: пресс-материалы

В столице врачи совершили медицинский прорыв и впервые в России запустили новое направление ― трансплантацию рук после их утраты. Это одно из самых сложных направлений в современной хирургии и микрохирургии в мире, сообщили в Министерстве здравоохранения и Департамента здравоохранения Москвы.

«Некоторым пациентам в силу особенностей травм их рук нельзя помочь с помощью каких-либо реконструктивно-пластических операций, им требуется полноценное восстановление функции верхних конечностей. Единственным шансом для них и для подобных пациентов является аллотрансплантация ― пересадка донорского комплекса тканей», ― отметила инициатор этого направления, руководитель клинической группы, главный внештатный пластический хирург Москвы и Минздрава РФ Наталья Мантурова.

Над развитием нового направления в Москве работает большая команда специалистов НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского, Института пластической хирургии и косметологии, Сеченовского университета, ММНКЦ им. С.П.Боткина, ГКБ им. С.С.Юдина. К участию также были приглашены врачи из китайского университета Гуанси, которые применяют в трансплантологии опыт советской и российской школ.

Врачи проводят операции по пересадке как одной руки, так и двух рук одновременно. Операции проходят на базе флагманского центра НИИ СП им. Н.В.Склифосовского. Хирургические вмешательства выполняются в гибридных операционных, оснащенных высокотехнологичным оборудованием. Они могут длиться от шести до двенадцати часов и требуют участия большой команды врачей.

Как отмечают специалисты, микрохирургия ― ключевой и самый сложный этап операций. Чтобы кисть работала, важно правильно, качественно и надежно соединить все соответствующие нервы, сосуды, мышцы, сухожилия донорского фрагмента и самого пациента с использованием передовых клеточных технологий. Это позволяет полностью восстановить функции и силу рук.

«НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского обладает уникальным для России спектром компетенций в трансплантологии: здесь выполняют пересадку печени, почек, поджелудочной железы, легких, сердца, тонкой кишки, а теперь и рук. Проведенные операции по их пересадке стали первыми в истории не только Института, но и всей российской медицины. Главная задача, стоящая перед врачами, — не просто анатомическое восстановление конечности, а полное возвращение пациенту ее функций. Критически важным этапом является подбор иммуносупрессивной терапии, призванной предотвратить отторжение трансплантата», ― говорит директор НИИ СП им. Н.В.Склифосовского, академик РАН Сергей Петриков.

В апреле 2025 года российские и китайские хирурги впервые в России пересадили правые предплечье и кисть 53-летнему мужчине, который тремя годами ранее лишился правой руки. Сейчас чувствительность и функции кисти у него полностью восстановились, он может работать, писать и выполнять привычные бытовые манипуляции: застегивать пуговицы, вставлять ключ в замочную скважину, водить автомобиль и заниматься спортом.

В феврале 2026-го команда провела еще более сложное вмешательство: 42-летнему пациенту пересадили сразу два донорских комплекса: восстановили утраченные после травмы левую кисть с участком предплечья и правую кисть. Сейчас пациент приступил к разработке активных движений, уже удерживает легкие предметы, у него достаточно быстро восстанавливается чувствительность, и в дальнейшем ожидается полное восстановление функций рук.

Расскажите друзьям