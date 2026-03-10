Триллер «Олдбой» Пак Чхан Ука возвращается в кинотеатры в 4K-реставрации

«Олдбой» — брутальный неонуарный триллер о мести и ее разрушительных последствиях. В центре сюжета — мужчина по имени О Дэ Су, которого похищают и держат в заточении 15 лет. Освободившись, герой ищет того, кто разрушил его жизнь. Фильм занимает особое место в истории южнокорейского кино и считается одним из главных азиатских хитов и лучших триллеров XXI века.