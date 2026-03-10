Триллер «Олдбой» Пак Чхан Ука возвращается в кинотеатры в 4K-реставрации

16 апреля кинокомпания «Пионер» выпускает в российский прокат 4K-реставрацию культового триллера о мести «Олдбой» Пак Чхан Ука 2003 года. Фильм можно будет увидеть в двух версиях: на языке оригинала с русскими субтитрами и в дублированной версии.
«Олдбой» — брутальный неонуарный триллер о мести и ее разрушительных последствиях. В центре сюжета — мужчина по имени О Дэ Су, которого похищают и держат в заточении 15 лет. Освободившись, герой ищет того, кто разрушил его жизнь. Фильм занимает особое место в истории южнокорейского кино и считается одним из главных азиатских хитов и лучших триллеров XXI века.
В 2004 году картина стала сенсацией основного конкурса Каннского кинофестиваля и получила Гран-при — вторую по значимости награду смотра. Председатель жюри Квентин Тарантино назвал фильм «абсолютным шедевром» и одним из важнейших произведений своего времени. Международный успех «Олдбоя» стал поворотной точкой для современного корейского кино, закрепив его статус как одного из самых ярких и влиятельных культурных явлений начала XXI века.