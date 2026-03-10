ФАС: в России запрещена реклама в Telegram и YouTube

В России запрещена реклама в Telegram и YouTube, заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
Там пояснили, что, поскольку Роскомнадзор принимает меры по ограничению доступа к этим площадкам, размещение рекламы на них нарушает часть 10.7 статьи 5 Федерального закона «О рекламе».
Запрет касается и рекламы на других площадках, которые в России заблокированы или замедлены: Instagram*, Facebook**, WhatsApp и VPN-сервисах. Ответственность за нарушение несут как рекламодатель, так и рекламораспространитель.
Согласно части 10.7 статьи 5 ФЗ «О рекламе», распространение рекламы не допускается на информационных ресурсах нежелательных организаций, общественных или религиозных объединений, которые ликвидированы судом или деятельность которых в РФ запрещена, а также «других информационных ресурсах, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации».
За нарушение, согласно статье 14.3 КоАП, полагаются штрафы: от 2000 до 20 000 рублей для граждан, от 4000 до 100 000 рублей для должностных лиц и от 100 000 до 1 млн рублей для юридических лиц.
О том, что размещение рекламы в Telegram противоречит законодательству, ФАС заявила еще 5 марта. В ведомстве тогда тоже объяснили это мерами по ограничению работы мессенджера в РФ.
Рекламные компании по-разному отреагировали на решение ФАС. Некоторые остановили свои кампании в мессенджере, другие продолжили, ожидая более подробных разъяснений регулятора.
Роскомнадзор начал замедлять Telegram с 10 февраля. Ограничительные меры объяснили попыткой защитить россиян от мошенников, а также тем, что мессенджер не исполняет российское законодательство.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.
** Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.