ФАС: в России запрещена реклама в Telegram и YouTube

Афиша Daily
Фото: Rubaitul Azad/Unsplash

В России запрещена реклама в Telegram и YouTube, заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). 

Там пояснили, что, поскольку Роскомнадзор принимает меры по ограничению доступа к этим площадкам, размещение рекламы на них нарушает часть 10.7 статьи 5 Федерального закона «О рекламе». 

Запрет касается и рекламы на других площадках, которые в России заблокированы или замедлены: Instagram*, Facebook**, WhatsApp и VPN-сервисах. Ответственность за нарушение несут как рекламодатель, так и рекламораспространитель.  

Согласно части 10.7 статьи 5 ФЗ «О рекламе», распространение рекламы не допускается на информационных ресурсах нежелательных организаций, общественных или религиозных объединений, которые ликвидированы судом или деятельность которых в РФ запрещена, а также «других информационных ресурсах, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации».

За нарушение, согласно статье 14.3 КоАП, полагаются штрафы: от 2000 до 20 000 рублей для граждан, от 4000 до 100 000 рублей для должностных лиц и от 100 000 до 1 млн рублей для юридических лиц. 

О том, что размещение рекламы в Telegram противоречит законодательству, ФАС заявила еще 5 марта. В ведомстве тогда тоже объяснили это мерами по ограничению работы мессенджера в РФ. 

Рекламные компании по-разному отреагировали на решение ФАС. Некоторые остановили свои кампании в мессенджере, другие продолжили, ожидая более подробных разъяснений регулятора.  

Роскомнадзор начал замедлять Telegram с 10 февраля. Ограничительные меры объяснили попыткой защитить россиян от мошенников, а также тем, что мессенджер не исполняет российское законодательство. 

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

** Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

