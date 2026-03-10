ФАС: в России запрещена реклама в Telegram и YouTube
Новый фильм Гая Ричи, «Грязные деньги», выйдет в мае. Показываем локализованный трейлер

Фото: Toff Guy Films

«Централ Партнершип» показала локализованный трейлер боевика «Грязные деньги» Гая Ричи. Премьера состоится в мае, точная дата пока неизвестна. Цифровым дистрибьютором фильма в России выступает «Кинопоиск».

Фильм расскажет о тайных наемниках Сиде и Бронко. Когда безжалостный магнат Салазар присваивает себе миллиард долларов, герои получают задание вернуть деньги любой ценой.

Видео: «Централ Партнершип»

Изначально проект назывался «Вне закона». Продюсер фильма Айван Эткинсон ранее говорил, что фильм изначально задумывался как чистый экшн, однако «благодаря юмору и авторскому подходу Гая Ричи „Грязные деньги“ превратились в особенную историю на стыке жанров, которая не укладывается в стандартные
представления о боевиках». При этом создатели «Грязных денег» последовательно уходили от жанровых клише и стереотипов.

Главные роли в ленте исполнили Джейк Джилленхол («Исходный код») и Генри Кэвилл («Ведьмак»). В актерский состав также вошли Розамунд Пайк («Исчезнувшая»), Эйса Гонсалес («Задача трех тел»), Кристофер Хивью («Близнец»), Фишер Стивенс («Завтра наступит сегодня») и другие.

«Грязные деньги» — третий фильм Гая Ричи с участием Генри Кэвилла после «Министерства неджентльменских дел» и «Агентов А.Н.К.Л.» и третья работа с Эйсой Гонсалес после «Министерства неджентльменских дел» и «Источника вечной молодости». А Джейк Джилленхол до этого снимался у Ричи в фильме «Переводчик».

