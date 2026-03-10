Rae Sremmurd выступят в Москве

Rae Sremmurd — американский хип-хоп-дуэт, состоящий из двух братьев, Халифа Брауна (Swae Lee) и Ааквила Брауна (Slim Jxmmi). Название коллектива читается как обратное Ear Drummers (отсылка к лейблу Майка Уилла).



Swae Lee должен был выступить в Москве в 2025 году, но концерт так и не состоялся. Как пояснили организаторы, рэпер не смог вовремя получить российскую визу.