Rae Sremmurd выступят в Москве. Концерт состоится 16 мая на «ВТБ Арене».
Братья Свей Ли и Слим Джимми впервые представят в России свои главные хиты, включая легендарный трек «Black Beatles», ставший неофициальным гимном вирусного манекен-челленджа 2016 года.
«2016-й был безумным годом: Лео наконец получил „Оскара“, мы все ловили покемонов в парках, спорили об „Игре престолов“ и замирали под „Black Beatles“. 16 мая мы хотим вернуть россиянам то самое настроение.
На одной площадке соберутся 12 тыс. зрителей — поколение, заставшее вирусный манекен-челлендж и эпоху расцвета стримингов», — отметил Руслан Колюх, управляющий партнер агентства IPG, которое занимается продвижением концерта Rae Sremmurd.
Rae Sremmurd — американский хип-хоп-дуэт, состоящий из двух братьев, Халифа Брауна (Swae Lee) и Ааквила Брауна (Slim Jxmmi). Название коллектива читается как обратное Ear Drummers (отсылка к лейблу Майка Уилла).
Swae Lee должен был выступить в Москве в 2025 году, но концерт так и не состоялся. Как пояснили организаторы, рэпер не смог вовремя получить российскую визу.