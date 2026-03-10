ФАС: в России запрещена реклама в Telegram и YouTube
Новый фильм Гая Ричи, «Грязные деньги», выйдет в мае. Показываем локализованный трейлер
Rae Sremmurd выступят в Москве
Crocs выпустит джиббитс с обезьянкой Панчем
Юрий Стоянов выпустил музыкальный альбом
Героиня культовой «Коралины» станет куклой Monster High
На футбольном матче в Бразилии судья дал 23 красные карточки. Это больше, чем игроков на поле
Apple представила новые эмодзи
«Иванушки International» изменят название из‑за закона о запрете англицизмов
Арнольд Шварценеггер снимется в фильме «Король Конан»
Россияне смогут отказаться от услуг, оказываемых с помощью ИИ
Джефф Дэниелс сыграет миллиардера в пятом сезоне «Утреннего шоу»
Дональд Гловер озвучил Йоши в «Супер Марио: Галактическое кино». Посмотрите финальный трейлер
Фея Динь-Динь из «Питера Пэна» получит лайв-экшн-сериал на Disney+
Исследование: общение с токсичными людьми ускоряет старение
В Нижнем Новгороде мальчику не продали цветы в магазине. Он хотел подарить их маме на 8 Марта
Вышел трейлер фильма «Вне закона» Гая Ричи с Генри Кэвиллом и Джейком Джилленхолом
Стали известны обладатели награды Американского общества кинооператоров
Эль Фэннинг в роли матери-одиночки в трейлере «У Марго проблемы с деньгами»
Пол Беттани прокомментировал слухи о кастинге на роль Волан-де-Морта в сериале по «Гарри Поттеру»
Фигуристка ЦСКА заявила, что спортсмены лишились полноценных тренировок из‑за обрушения крыши катка
В Лос-Анджелесе неизвестная женщина обстреляла особняк Рианны
В Москве начали демонтировать новогодние световые украшения
Элайджа Вуд заявил, что не хотел бы, чтобы кто‑то другой играл Фродо в новом фильме, кроме него
Горнолыжница Варвара Ворончихина принесла России первое золото на Паралимпиаде
Эксперт: слово «краш» в ЕГЭ будут считать грубым нарушением
Синоптик: минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала весны
Названы лауреаты премии Гильдии сценаристов Америки

В России магазины у дома стали открываться в шесть раз реже

Афиша Daily
Фото: Vincent L/Unsplash

В 2025 году число открытий магазинов у дома сократилось в России в шесть раз. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование Infoline.

В прошлом году ретейлеры товаров повседневного спроса (FMCG-ретейлеры), входящие в топ-200 крупнейших по обороту, открыли 952 магазина шаговой доступности. В 2024-м появилось 5660 новых точек такого формата.

Сильнее всего количество открытий упало у сетей алкомаркетов «Красное & Белое», «Бристоль», а также у продуктовых ретейлеров «Вкусвилл» и «Ярче». Среди региональных игроков самое заметное снижение показала сеть магазинов у дома «Серебряный шар», работающая в Хакасии, Туве и Красноярском крае.

Одна из причин спада ― ограничение на продажу алкоголя и ужесточение требований к расположению таких точек продаж, которые ввели в ряде регионов, включая Вологодскую, Курганскую, Московскую области, Пермский край и Республику Алтай. Из-за новых требований ретейлеры вынуждены пересматривать портфель магазинов и закрывать точки, которые подпадают под новые требования.

Другой фактор ― насыщение рынка. По мнению руководителя проектов практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Романа Самойлова, во многих городах плотность магазинов шаговой доступности уже достигла предела. Если раньше сети соревновались в скорости открытия новых точек, то теперь все больше внимания уделяют рентабельности каждого магазина, отмечает эксперт. 

Одновременно растут сроки окупаемости новых объектов. Сейчас они могут достигать одного года, хотя раньше составляли около шести месяцев, указывает партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская. 

Снижение открытий новых магазинов продолжится и в 2026 году, считает Роман Самойлов. В дальнейшем увеличение количества торговых площадей будет достигаться в основном благодаря развитию мягких и жестких дискаунтеров. 

