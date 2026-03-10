Apple представила новые эмодзи

Apple добавила восемь новых эмодзи в бета-версии iOS 26.4, iPadOS 26.4 и macOS Tahoe 26.4 для разработчиков. Об этом сообщает MacRumors.
Среди новых символов ― тромбон, сундук с сокровищами, раздутое лицо, йети, облако драки, косатка, оползень и гендерно-нейтральный вариант балеруна/балерины. Кроме того, появились новые варианты оттенков кожи для эмодзи с борющимися людьми и людьми в костюмах зайчиков.
Эти эмодзи входят в обновление Unicode 17, предварительную версию которого представили осенью 2025 года. Apple часто требуется несколько месяцев, чтобы внедрить новые эмодзи, потому что для каждого символа нужно отдельно нарисовать новый дизайн.
Обновленные эмодзи часто добавляют на устройства Apple весной — обычно в обновлениях x.4.
В прошлый раз Apple добавила новые эмодзи в iOS 18.4, который вышел в марте 2025 года. Тогда появились лицо с мешками под глазами, отпечаток пальца, дерево без листьев, корнеплод, арфа, лопата, клякса и флаг острова Сарк в Ла-Манше.