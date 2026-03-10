«Иванушки International» изменят название из‑за закона о запрете англицизмов

Арнольд Шварценеггер снимется в фильме «Король Конан»
Apple представила новые эмодзи
Россияне смогут отказаться от услуг, оказываемых с помощью ИИ
Джефф Дэниелс сыграет миллиардера в пятом сезоне «Утреннего шоу»
Дональд Гловер озвучил Йоши в «Супер Марио: Галактическое кино». Посмотрите финальный трейлер
Фея Динь-Динь из «Питера Пэна» получит лайв-экшн-сериал на Disney+
Исследование: общение с токсичными людьми ускоряет старение
В Нижнем Новгороде мальчику не продали цветы в магазине. Он хотел подарить их маме на 8 Марта
Вышел трейлер фильма «Вне закона» Гая Ричи с Генри Кэвиллом и Джейком Джилленхолом
Стали известны обладатели награды Американского общества кинооператоров
Эль Фэннинг в роли матери-одиночки в трейлере «У Марго проблемы с деньгами»
Пол Беттани прокомментировал слухи о кастинге на роль Волан-де-Морта в сериале по «Гарри Поттеру»
Фигуристка ЦСКА заявила, что спортсмены лишились полноценных тренировок из‑за обрушения крыши катка
В Лос-Анджелесе неизвестная женщина обстреляла особняк Рианны
В Москве начали демонтировать новогодние световые украшения
Элайджа Вуд заявил, что не хотел бы, чтобы кто‑то другой играл Фродо в новом фильме, кроме него
Горнолыжница Варвара Ворончихина принесла России первое золото на Паралимпиаде
Эксперт: слово «краш» в ЕГЭ будут считать грубым нарушением
Синоптик: минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала весны
Названы лауреаты премии Гильдии сценаристов Америки
В Германии упал метеорит
Россияне смогут искать других граждан через «Госуслуги» и МВД
Гарри Стайлз раздал билеты на свой концерт ученикам школы, в которой он учился
В Мариинском театре представили незавершенную оперу Чайковского, дописанную с помощью нейросети
Группа Киану Ривза Dogstar анонсировала новый альбом
В американской авиакомпании начнут наказывать пассажиров, которые слушают музыку без наушников
ИИ-фотографии со свадьбы Зендаи и Тома Холланда собрали 10 млн лайков
В России увеличили срок давности по показу фильмов без прокатного удостоверения

«Иванушки International» изменят название из‑за закона о запрете англицизмов

Афиша Daily

Группа «Иванушки International» откажется от слова International в своем названии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Игоря Матвиенко.

«Вот так будут теперь называться и писаться: группа „Иванушки“, а слово International зачеркнуто», — сказал он. Матвиенко также попросил не называть его продюсером, отметив, что теперь он художественный руководитель.

Матвиенко высказался и об использовании иностранных слов в названиях: «Вообще англицизмы надоели. Тем не менее, кто хочет оставить английские названия, я бы предложил ввести дополнительный налог на это».

Закон об использовании русского языка в публичном пространстве был принят в июне 2025 года. Основные положения вступили в силу 24 июня, а остальные — с 1 марта 2026-го. Подробнее о законе мы рассказывали здесь.

