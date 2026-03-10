Россияне смогут отказаться от услуг, оказываемых с помощью ИИ

Минцифры может закрепить за гражданами право отказываться от услуг, оказываемых с применением искусственного интеллекта. Об этом говорится в тексте законопроекта об ИИ, разработанном министерством, сообщают «Известия».
Согласно документу, если клиент не хочет взаимодействовать с нейросетями, организация должна будет предоставить ему услугу без их использования. Сейчас проект закона проходит межведомственное согласование. Ориентировочно он вступит в силу 1 сентября 2027 года.
Перечень ситуаций, в которых гражданин сможет отказаться от обслуживания ИИ, должно утвердить правительство. В нынешней редакции само право на отказ взаимодействия с ИИ и механизм его реализации не приведены. В более ранних вариантах законопроекта эта норма была и, скорее всего, вернется в более проработанной версии.
По мнению экспертов, предложенное нововведение призвано защитить человека от ошибок и недопонимания со стороны алгоритмов, а также обеспечить право на выбор формата взаимодействия через живое общение.
Помимо этого законопроект обязывает разработчиков нейросетей тестировать их на предмет потенциального использования в противоправных целях и исключать функции, которые могут привести к дискриминации граждан. Если ИИ принимает решение, затрагивающее права и свободы человека, пользователь должен быть об этом уведомлен.