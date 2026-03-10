Джефф Дэниелс сыграет миллиардера в пятом сезоне «Утреннего шоу»

Двукратный лауреат «Эмми» Джефф Дэниелс присоединился к касту «Утреннего шоу». Об этом сообщает Deadline.
Актер, известный по «Службе новостей» и «Забытым Богом», сыграет Лукаса — миллиардера, основателя крупной инвестиционной компании. Дэниелс составит компанию Риз Уизерспун, Дженнифер Энистон, а также вернувшимся Билли Крудупу, Марку Дюплассу и Джону Хэмму.
Сюжет пятого сезона развернется весной 2024 года, спустя два года после драматического слияния UBA и NBN. Команда новостников столкнется с новой реальностью, где правда, ответственность и скрытые мотивы переплетаются в эпоху поляризованной Америки.
Для Дэниелса это не первый опыт работы с Apple. Он также снимается в комедии «Терапия» с Джейсоном Сигелом. В ближайшее время актер должен исполнить роль президента Рональда Рейгана в фильме «Рейкьявик».