Дональд Гловер озвучил Йоши в «Супер Марио: Галактическое кино». Посмотрите финальный трейлер

Nintendo опубликовал финальный трейлер мультфильма «Супер Марио: Галактическое кино». Его премьера в мировом прокате состоится 1 апреля.
Создатели раскрыли в ролике новые имена звездного актерского состава сиквела. К касту присоединились Дональд Гловер (озвучил динозавра Йоши), Луис Гусман (Варт) и Исса Рей (Пчелиная королева).
В продолжении сюжета космического масштаба Крис Пратт вновь говорит голосом Марио, а Аня Тейлор-Джой, Чарли Дей, Джек Блэк и Киган-Майкл Ки вернулись к ролям Принцессы Пич, Луиджи, Боузера и Грибка. Новыми лицами франшизы стали Бенни Сэйдай (Боузер-младший) и Бри Ларсон (Принцесса Розалина).
По сюжету герои отправляются в открытый космос, чтобы вновь противостоять Боузеру и его наследнику. Режиссерами проекта вновь выступили Аарон Хорват и Михаэль Еленик.