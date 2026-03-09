Исследование: общение с токсичными людьми ускоряет старение

Ученые выяснили, что добровольцы, в чьем окружении есть неприятные или враждебно настроенные люди, оказались старше своих сверстников по биологическим показателям. Причем хуже показатели были у тех, кто охарактеризовал как токсичных своих друзей или родственников, а не партнеров.