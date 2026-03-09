Исследование: общение с токсичными людьми ускоряет старение

Общение с токсичными людьми ускоряет биологическое старение примерно на 1,5%. К такому выводу пришли американсие ученые, чья работа появилась на научном портале PNAS.
Они проанализировали физиологические параметры и жизнь более чем 2300 человек. Участники исследования рассказали о своем здоровье, в том числе психическом, и сдали образцы ДНК.
Ученые выяснили, что добровольцы, в чьем окружении есть неприятные или враждебно настроенные люди, оказались старше своих сверстников по биологическим показателям. Причем хуже показатели были у тех, кто охарактеризовал как токсичных своих друзей или родственников, а не партнеров.
Исследователи считают, что это может быть связано с тем, что брак смягчает некоторые последствия токсичных контактов. В частности, люди в отношениях испытывают одиночество в меньшей степени.
Тем не менее, токсичность окружения в любом случае сказывается на здоровье — стресс ускоряет старение организма. При этом о наличии хотя бы одного проблемного человека в жизни сообщила почти треть участников исследования. 10% респондентов признались, что рядом с ними находится два или более таких людей.