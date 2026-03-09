Вышел трейлер фильма «Вне закона» Гая Ричи с Генри Кавиллом и Джейком Джилленхолом

На ютуб-канале Black Bear опубликовали трейлер фильма «Вне закона» Гая Ричи. В нем снялись Джейк Джилленхол («Горбатая гора»), Генри Кэвилл («Человек из стали») и Эйза Гонсалес («Задача трех тел»). Картина выйдет в зарубежный кинопрокат 15 мая.
Она расскажет о команде элитный агентов, работающих тайно по всему миру. Они одинаково уверенно используют власть и влияние и обращаются с оружием и взрывчаткой.
Когда безжалостный деспот крадет миллиардное состояние, команду отправляют вернуть его. Герои начинают миссию, которая кажется самоубийственной. То, что начинается как ограбление, перерастает в полномасшабную войну стратегий, лжи и выживания, отмечает синопсис проекта.
Ричи выступил сценаристом и режиссером фильма. В актерский состав ленты вошли Розамунд Пайк и Джейсон Вонг, а также Карлос Бардем, Кристофер Хивью, Эмметт Дж. Сканлан, Майкл Ву и Фишер Стивенс.
Картину выпустят компания Black Bear и студия Lionsgate. Продюсерами проекта выступили Ричи, Дэйв Каплан, Джон Фридберг и Айван Аткинсон.