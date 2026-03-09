Стали известны обладатели награды Американского общества кинооператоров

Все операторы, номинированные на награду ASC в кинокатегории, претендуют на премию «Оскар». Ее вручат в ночь с 15 на 16 марта в Лос-Анджелесе. За последние 39 лет человек, получивший награду ASC, также выигрывал «Оскар» в 18 случаях. Однако в 2025 году этого не произошло: премию ASC присудили Эду Лахману за ленту «Мария», а «Оскар» достался Лолу Кроули за картину «Бруталист».