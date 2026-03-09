Стали известны обладатели награды Американского общества кинооператоров

В Москве начали демонтировать новогодние световые украшения
Вышел трейлер фильма «Вне закона» Гая Ричи с Генри Кавиллом и Джейком Джилленхолом
Эль Фаннинг в роли матери-одиночки в трейлере «У Марго проблемы с деньгами»
Пол Беттани прокомментировал слухи о кастинге на роль Волан-де-Морта в сериале по «Гарри Поттеру»
Фигуристка ЦСКА заявила, что спортсмены лишились полноценных тренировок из‑за обрушении крыши катка
В Лос-Анджелесе неизвестная женщина обстреляла особняк Рианны
Элайджа Вуд заявил, что не хотел бы, чтобы кто‑то другой играл Фродо в новом фильме, кроме него
Горнолыжница Варвара Ворончихина принесла России первое золото на Паралимпиаде
Эксперт: слово «краш» в ЕГЭ будут считать грубым нарушением
Синоптик: минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала весны
Названы лауреаты премии Гильдии сценаристов Америки
В Германии упал метеорит
Россияне смогут искать других граждан через «Госуслуги» и МВД
Гарри Стайлз раздал билеты на свой концерт ученикам школы, в которой он учился
В Мариинском театре представили незавершенную оперу Чайковского, дописанную с помощью нейросети
Группа Киану Ривза Dogstar анонсировала новый альбом
В американской авиакомпании начнут наказывать пассажиров, которые слушают музыку без наушников
ИИ-фотографии со свадьбы Зендаи и Тома Холланда собрали 10 млн лайков
В России увеличили срок давности по показу фильмов без прокатного удостоверения
Лариса Долина стала самой обсуждаемой женщиной в соцсетях
У Лерчек обнаружили рак с метастазами в легких
На Рижском рынке в Москве образовались очереди из‑за 8 Марта
В Беларуси создали прокладки из картофеля
В России за пять лет появилось почти 700 женщин-машинистов и их помощников
ИИ-агент вышел из‑под контроля и начал тайно майнить криптовалюту
В России разработали ГОСТ по собакам-поводырям
Креветки, макароны и яблочный сидр: чем будут питаться астронавты, которые отправятся к Луне
«Суперсемейку-3» планируют выпустить в 2028 году

Стали известны обладатели награды Американского общества кинооператоров

Американское общество кинооператоров (ASC) объявило обладателей своей премии. В 2026 году ее вручили уже в 40-й раз в истории.

Главную награду за работу над полнометражным кино присудили Майклу Бауману, снявшему фильм «Битва за битвой». Он обошел в борьбе за премию Дэна Лаустсена («Франкенштейн»), «Дариуса Хонджи» («Марти Великолепный»), Отема Дюралда Аркапау («Грешники») и Адольфо Велосо («Сны о поездах»).

В категории получасовых сериалов премия досталась Адаму Ньюпорту-Берра за сериал «Киностудия». В категории «Сериал-антология или Телевизионный фильм» победу отдали оператору «Черного кролика» Питу Кончалу.

Награду за сериал с часовыми эпизодами разделили Алекс Дисенхоф («Задание») и Кристоф Нуйенс («Андор»). Лучшим клипмейкером года стал Родриго Прито — создатель видео «The Fate of Ophelia» для Тейлор Свифт.

В номинации за документальный проект победили Мстислав Чернов и Алекс Бабенко за «2000 метров до Андреевки». Наконец, премию Spotlight Award получил Матиас Эрдели за историческую драму «Сирота» («Orphan»).

Все операторы, номинированные на награду ASC в кинокатегории, претендуют на премию «Оскар». Ее вручат в ночь с 15 на 16 марта в Лос-Анджелесе. За последние 39 лет человек, получивший награду ASC, также выигрывал «Оскар» в 18 случаях. Однако в 2025 году этого не произошло: премию ASC присудили Эду Лахману за ленту «Мария», а «Оскар» достался Лолу Кроули за картину «Бруталист».

