Эль Фэннинг в роли матери-одиночки в трейлере «У Марго проблемы с деньгами»

Apple TV представил первый трейлер сериала «У Марго проблемы с деньгами». Премьера ожидается 15 апреля.
В основу проекта лег бестселлер Руфи Торп. В центре сюжета — 20-летняя мать-одиночка Марго, которая оказывается в тяжелом финансовом положении. Чтобы заработать денег, она заводит аккаунт на платформе OnlyFans. Благодаря советам своего отца — профессионального рестлера девушка становится невероятно популярной.
Видео: Apple TV
Главную роль сыграла Эль Фэннинг. В актерский состав также вошли Мишель Пфайффер, Ник Офферман, Николь Кидман, Грег Киннир и Марсия Гей Харден. Сценаристом сериала выступил Дэвид Э.Келли. Производством сериала занимается студия A24.