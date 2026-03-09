В Лос-Анджелесе неизвестная женщина обстреляла особняк Рианны

Рианна не первая из голливудских звезд, кто пострадал от действий неадекватных людей. В мае суд предъявил обвинения сталкеру Дженнифер Энистон, который въехал на авто в ворота ее дома. В июне суд выдал Тейлор Свифт ордер против мужчины, который называл ее матерью своего ребенка. В июне суд отправил в тюрьму сталкера Эминема, который ночью ворвался в его дом.