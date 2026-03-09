В Москве начали демонтировать новогодние световые украшения

В Москве 9 марта начался демонтаж новогодних украшений и конструкций — световых тоннелей, арок, светящихся шаров, навесных гирлянд и других. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Было принято решение, как и в прошлые годы, оставить до весны световые декоративные конструкции, всего более 4 тыс. Они являются частью осенне-зимней иллюминации, служат дополнительным источником освещения и создают хорошее настроение у жителей и гостей столицы», — рассказал Бирюков.
Он добавил, что все элементы светового оформления доставят на специализированные склады АО «ОЭК», где они будут храниться до следующих праздников. «Проверим их на предмет возможных повреждений, проведем очистку и при необходимости ремонт. Все используемые световые конструкции основаны на современном энергосберегающем оборудовании, которое потребляет в десятки раз меньше электроэнергии», — отметил заммэра.
С 10 марта в Москве ожидается потепление. Днем столбики термометров покажут от +6 до +8 градусов.