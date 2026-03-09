Эксперт: слово «краш» в ЕГЭ будут считать грубым нарушением

Использование сленгового слова «краш» в сочинении на ЕГЭ по русскому языку будет считаться грубым речевым нарушением. Об этом ТАСС сообщила доктор филологических наук, профессор кафедры журналистики и медиакоммуникаций ЯГПУ им. К. Д. Ушинского Лариса Ухова.
Она напомнила, что это лексика ограниченной сферы употребления, далекая от норм литературного языка. По словам Уховой, хотя сленг и выполняет важную эмотивную функцию, позволяя подросткам выражать чувства и оценивать происходящее, его использование уместно только в неформальном общении.
«В речи молодежи заимствованные слова могут обрастать производными — "вкрашиться", "словить краш", называть объект обожания "крашихой" или "крашулей". Но это допустимо только в межличностной коммуникации, в кругу сверстников. В официальных текстах, включая экзаменационные работы, необходимо придерживаться норм литературного языка», — сказала эксперт. Она подчеркнула, что знание литературной нормы и способность переключаться между различными стилями речи — важные критерии речевой культуры .
Ранее заведующая кафедрой русского языка РГПУ им. А. И. Герцена, профессор Наталия Козловская отметила, что в ЕГЭ нельзя использовать также слово «кринж» и его производные. По словам эксперта, впервые это слово зафиксировали в 2017 году и с тех пор стало очень популярным, особенно у молодежи.