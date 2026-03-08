Гарри Стайлз раздал билеты на свой концерт ученикам школы, в которой он учился

Гарри Стайлс подарил 50 ученикам из своей бывшей школы бесплатные билеты с на презентацию нового альбома в Манчестере, которая прошла 6 марта. Об этом пишет NME.



У тех, кто получил билеты, была возможность взять с собой на концерт еще одного человека. В общей сложности 600 учеников из общеобразовательной школы Holmes Chapel в Чешире подали заявки на получение билетов. По словам директора Найджела Билби, победителей выбрали случайным образом.



«Как бывший директор Гарри, я очень рад, что в его сердце сохранилось место для своих корней, деревни и школы, где он рос и процветал. Я так благодарен от имени всех семей, которым я служу, за то, что он позволил детям из его старой школы принять участие в мероприятии, которое для некоторых бывает раз в жизни», — сказал Билби.



Новый альбом Стайлза под названием «Kiss All the Time. Disco, Occasionally» вышел 6 марта. Всего в нем 12 треков.