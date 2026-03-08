Россияне смогут искать других граждан через «Госуслуги» и МВД

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане и компании могут обращаться в МВД с просьбой передать информацию о себе искомому человеку, пишет РБК.



Документ размещен на портале публикования правовых актов. Граждане могут обратиться в МВД в том числе через «Госуслуги». В заявлении нужно прописать причину обращения, попросив отправить искомому им человеку данные о себе (фамилия, имя, способы связи). Сотрудники МВД на основании поступившего заявления найдут по базе человека и передадут ему сообщение. Он должен сам решить, передавать ли ему информацию о себе тем, кто его ищет.



Такой запрос также смогут делать юридические лица. В заявлении компания должна указать адрес, контактные данные, а также информацию об уполномоченном представителе организации.



Недавно стало известно, что на «Госуслугах» появится онлайн сдача пробного ЕГЭ.Функционал также позволит подать заявление на участие в реальном экзамене, узнать его результаты и в случае необходимости подать апелляцию.