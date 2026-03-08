В Мариинском театре представили незавершенную оперу Чайковского, дописанную с помощью нейросети

Гарри Стайлз раздал билеты на свой концерт ученикам школы, в которой он учился
Россияне смогут искать других граждан через «Госуслуги» и МВД
Группа Киану Ривза Dogstar анонсировала новый альбом
В американской авиакомпании начнут наказывать пассажиров, которые слушают музыку без наушников
ИИ-фотографии со свадьбы Зендаи и Тома Холланда собрали 10 млн лайков
В России увеличили срок давности по показу фильмов без прокатного удостоверения
Лариса Долина стала самой обсуждаемой женщиной в соцсетях
У Лерчек обнаружили рак с метастазами в легких
На Рижском рынке в Москве образовались очереди из‑за 8 Марта
В Беларуси создали прокладки из картофеля
В России за пять лет появилось почти 700 женщин-машинистов и их помощников
ИИ-агент вышел из‑под контроля и начал тайно майнить криптовалюту
В России разработали ГОСТ по собакам-поводырям
Креветки, макароны и яблочный сидр: чем будут питаться астронавты, которые отправятся к Луне
«Суперсемейку-3» планируют выпустить в 2028 году
Киллиан Мерфи считает, что фильм по «Острым козырькам» завершает историю Томми Шелби
Эксклюзивную пластинку Эльдара Джарахова продали за 1,8 млн рублей
Актриса Екатерина Ведунова и ее дочь погибли в ДТП
Российские горнолыжники Варвара Ворончихина и Алексей Бугаев завоевали первые медали на Паралимпиаде
Apple Music начнет маркировать треки, созданные нейросетями
Звезда сериала «Йеллоустоун» Хэсси Харрисон снимется в перезапуске «Спасателей Малибу»
Петербуржец заплатит 847 тыс. рублей за то, что посидел на троне Павла I в Эрмитаже
HBO представила новых актеров, которые сыграют студентов в сериале по «Гарри Поттеру»
United Airlines будет высаживать пассажиров за громкую музыку без наушников
В Институте языкознания РАН перечислили самые распространенные языки в России
Синоптик: метеорологическая весна придет в центральную Россию 10 марта
Звезда «Теда Лассо» снялся в романтической комедии «Перевод не требуется»
Венсан Кассель снимется в четвертом сезоне «Белого лотоса»

В Мариинском театре представили незавершенную оперу Чайковского, дописанную с помощью нейросети

Афиша Daily
Фото: @Chiricanov

6 и 7 марта в Мариинском театре прошли первые показы «Мандрагоры» Петра Чайковского, пишет «Интерфакс». 

«Мандрагора» так и не была завершена композитором. «Я было решился приняться за это либретто, но приятели отговорили, доказывая, что опера выйдет несценичная», — рассказывал Чайковский. 

Единственный созданный композитором фрагмент оперы — «Хор цветов и насекомых в Иванову ночь». Он впервые прозвучал 18 декабря 1870 года в Москве под управлением Николая Рубинштейна.

Произведение было дописано при участии композитора Петра Дранги и нейросети GigaChat. ИИ использовали как при восстановлении либретто, так и при разработке сценографии и костюмов. 

«Процесс создания „Мандрагоры“ требовал максимального уважения к первоисточнику, глубокого погружения в стиль Чайковского и Рачинского. ИИ стал важным партнером в этом процессе: помог структурировать драматургию, проработать визуальные образы и оформление сцены. Я уверен: когда технология позволяет услышать голос эпохи — это не магия, а настоящее искусство», — отметил Петр Дранга.

Режиссером постановки «Мандрагоры» выступил Илья Устьянцев, хореографом — Дмитрий Пимонов. Главный хормейстер — Константин Рылов, ответственный концертмейстер — Евгения Исупова.

Расскажите друзьям