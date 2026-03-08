Группа Киану Ривза Dogstar анонсировала новый альбом

Рок-группа Dogstar, в которой играет Киану Ривз, объявила о выходе четвертого студийного альбома под название «All in Now», пишет Billboard.
Релиз запланирован на 29 мая. Он cостоится на собственном лейбле группы Dillon Street Records.
Продюссером пластинки стал Ник Лоне. Предыдущий альбом группы Dogstar под названием «Somewhere Between the Power Lines» вышел в 2023 году после 20-летнего перерыва.
Музыканты также объявили о туре по США и Европе в поддержку альбома. Он начнется 28 мая в Хайленде.
Dogstar — это альтернативная рок-группа из США, созданная в начале 1990-х. Голливудский актер Киану Ривз играет в ней на бас-гитаре. В состав также входят Роб Мейлхауз (ударные и клавиши) и Брет Домроуз (гитара и вокал).