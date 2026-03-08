Группа Киану Ривза Dogstar анонсировала новый альбом

Музыканты также объявили о туре по США и Европе в поддержку альбома. Он начнется 28 мая в Хайленде.



Dogstar — это альтернативная рок-группа из США, созданная в начале 1990-х. Голливудский актер Киану Ривз играет в ней на бас-гитаре. В состав также входят Роб Мейлхауз (ударные и клавиши) и Брет Домроуз (гитара и вокал).