В России увеличили срок давности по показу фильмов без прокатного удостоверения

Афиша Daily
Фото: Jeremy Yap/Unsplash

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении срока давности для привлечения к административной ответственности за показ фильмов без прокатного удостоверения c 90 дней до одного года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Изменения вносятся в КоАП РФ. В законе также говорится, что при необходимости экспертизы или иных процессуальных действий для такого правонарушения будет проводиться административное расследование.

Авторы законопроекта указали, что сотрудникам Минкульта часто не хватает времени, чтобы сформировать качественную доказательную базу по делу. Судьи возвращают материалы на доработку, а потом зачастую принимают решение о прекращении дела в связи с отсутствием состава административного правонарушения или в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности.
 
С 1 марта 2026 года в России действует закон, запрещающий прокат и распространение фильмов, не соответствующих традиционным ценностям. Минкульт самостоятельно сможет вносить изменения в ранее выданное прокатное удостоверение.

