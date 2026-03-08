В Беларуси создали прокладки из картофеля

Белорусский бренд Lino от компании «МедЛен» выпустил гигиенические прокладки из картофельного крахмала. Об этом сообщает «Мінская праўда».
Технологи «МедЛен» хотели создать экологичные прокладки, которые бы разлагались гораздо быстрее аналогов. Большинство современных средств личной гигиены используют пластиковые элементы для защитного слоя, который не пропускает влагу. В результате такие прокладки могут оставаться в природе сотни лет.
Решение этой проблемы специалисты нашли в крахмале. Они научились превращать его в особый полимер ― биоразлагаемый материал, который по свойствам почти не уступает традиционному пластику. Из этого полимера создается мембранная пленка, которая защищает от протеканий, но при этом позволяет коже «дышать».
«Для Беларуси картофель — не просто культура, а часть национальной идентичности. Поэтому идея использовать крахмал из него выглядела одновременно символичной и технологически оправданной», ― пояснили в компании.
Другие слои прокладки тоже натуральные ― верхний, к примеру, сделан из смеси хлопка и льна. Создание этого слоя вызвало проблемы, поскольку льняное волокно само по себе довольно жесткое. Поэтому его и решили смешать с длинноволокнистым хлопком, а еще подвергнуть глубокой очистке.