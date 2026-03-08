В России за пять лет появилось почти 700 женщин-машинистов и их помощников

У Лерчек обнаружили рак с метастазами в легких
На Рижском рынке в Москве образовались очереди из‑за 8 Марта
В Беларуси создали прокладки из картофеля
ИИ-агент вышел из‑под контроля и начал тайно майнить криптовалюту
В России разработали ГОСТ по собакам-поводырям
Креветки, макароны и яблочный сидр: чем будут питаться астронавты, которые отправятся к Луне
«Суперсемейку-3» планируют выпустить в 2028 году
Киллиан Мерфи считает, что фильм по «Острым козырькам» завершает историю Томми Шелби
Эксклюзивную пластинку Эльдара Джарахова продали за 1,8 млн рублей
Актриса Екатерина Ведунова и ее дочь погибли в ДТП
Российские горнолыжники Варвара Ворончихина и Алексей Бугаев завоевали первые медали на Паралимпиаде
Apple Music начнет маркировать треки, созданные нейросетями
Звезда сериала «Йеллоустоун» Хэсси Харрисон снимется в перезапуске «Спасателей Малибу»
Петербуржец заплатит 847 тыс. рублей за то, что посидел на троне Павла I в Эрмитаже
HBO представила новых актеров, которые сыграют студентов в сериале по «Гарри Поттеру»
United Airlines будет высаживать пассажиров за громкую музыку без наушников
В Институте языкознания РАН перечислили самые распространенные языки в России
Синоптик: метеорологическая весна придет в центральную Россию 10 марта
Звезда «Теда Лассо» снялся в романтической комедии «Перевод не требуется»
Венсан Кассель снимется в четвертом сезоне «Белого лотоса»
Disney закрыл ремейк «Робин Гуда». Режиссер назвал проект «мертвым» и мечтает о независимой версии
Создатель сериала «Клиника» надеется на второй сезон
Сериал «Ночной агент» продлили на четвертый сезон
Pixar разрабатывает третий фильм во вселенной «Корпорации монстров»
Квентин Тарантино поставит в лондонском Вест-Энде собственную пьесу
13-летняя Алиса Теплякова окончила РГГУ и получила диплом психолога
Джулия Фокс снимется с Пэрис Хилтон и Лукасом Гейджем в комедии «Столкновение сквозь снег»
Netflix прекратил сотрудничество с брендом Меган Маркл

В России за пять лет появилось почти 700 женщин-машинистов и их помощников

Фото: Didgeman/Pixabay

РЖД за пять лет взяли на работу машинистами и помощниками машинистов поездов почти 700 женщин, пишет РИА «Новости».

Возможность работать машинистами и их помощниками у женщин в России появилась с 1 января 2021 года. Первая в стране женщина, управляющая электричкой, вышла в рейс в феврале 2022 года, а управляющая поездом дальнего следования — 6 марта 2023 года.

«Сегодня 695 работниц ОАО „РЖД“ успешно работают в должности машиниста и помощника машиниста подвижного состава. Женщины трудятся на должностях машинистов и помощников машинистов различных типов электровозов и тепловозов, а также электропоездов, в том числе новых серий „Ласточка“ и „Финист“ и „Сапсан“, — сообщили в РЖД.

Недавно Кэтрин Драйсдейл стала первой женщиной, выигравшей Антарктический ледовый марафон. 35-летняя австралийская бегунья преодолела дистанцию в 42,2 километра за 3 часа 48 минут 43 секунды. Забег проходил на леднике Юнион при температуре -15 градусов и сильном ветре
 

