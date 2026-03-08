В России за пять лет появилось почти 700 женщин-машинистов и их помощников

Возможность работать машинистами и их помощниками у женщин в России появилась с 1 января 2021 года. Первая в стране женщина, управляющая электричкой, вышла в рейс в феврале 2022 года, а управляющая поездом дальнего следования — 6 марта 2023 года.



«Сегодня 695 работниц ОАО „РЖД“ успешно работают в должности машиниста и помощника машиниста подвижного состава. Женщины трудятся на должностях машинистов и помощников машинистов различных типов электровозов и тепловозов, а также электропоездов, в том числе новых серий „Ласточка“ и „Финист“ и „Сапсан“, — сообщили в РЖД.



Недавно Кэтрин Драйсдейл стала первой женщиной, выигравшей Антарктический ледовый марафон. 35-летняя австралийская бегунья преодолела дистанцию в 42,2 километра за 3 часа 48 минут 43 секунды. Забег проходил на леднике Юнион при температуре -15 градусов и сильном ветре

