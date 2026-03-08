HBO представила новых актеров, которые сыграют студентов в сериале по «Гарри Поттеру»
Креветки, макароны и яблочный сидр: чем будут питаться астронавты, которые отправятся к Луне

Фото: Plan Shooting 2/Imazins/Getty Images

Астронавты, которые отправятся в 10-дневный полет вокруг Луны, будут питаться блюдами, похожими на обычный земной рацион. Меню экипажа опубликовало NASA.

Основным условием при выборе еды стала безопасность для оборудования. Продукты не должны образовывать крошки, которые могут разлетаться и попадать в оборудование. Помимо этого, выбирали блюда, которые долго хранятся и легко готовятся. 

Эксперты по космическому питанию также учли питательный состав, калорийность и предпочтения участников миссии.

Из еды в меню включили:

  • Тортилья
  • Отбивная из говядины
  • Курица и рис
  • Куриный бульон
  • Макароны с сыром
  • Коктейль из креветок
  • Грибной крем-суп
  • Омлет
  • Запеченные брокколи и зеленая фасоль
  • Гранола
  • Сосиски
  • Фрукты (яблоки, бананы, апельсины)
  • Овощи (морковь и сельдерей)
  • Пудинг
  • Печенье

А из напитков:

  • Кофе
  • Чай
  • Какао
  • Смузи
  • Лимонад
  • Яблочный сидр

Астронавты миссии «Артемида-2» отправятся к орбите Луны на корабле «Орион» в апреле 2026 года. Участники полета проведут в космосе десять дней. В ходе полета они проверят системы жизнеобеспечения корабля «Орион». 

Это станет первым полетом с 1972 года, когда люди покинут пределы низкой околоземной орбиты. В состав экипажа вошли астронавты Кристина Кох, Виктор Гловер и Рид Уайзман, а также канадец Джереми Хансен.

В ходе следующей экспедиции «Артемида-3» планируется первая по программе высадка астронавтов на Луну.

