«Суперсемейку-3» планируют выпустить в 2028 году

Афиша Daily
Иллюстрация: Walt Disney Company

Pixar рассчитывает выпустить «Суперсемейку-3» в 2028 году. Об сообщает The Wall Street Journal.

В календаре студии на 2028 год зарезервированы две даты ― 9 марта и 15 июня. Учитывая, что Pixar традиционно выпускает свои главные релизы летом, наиболее вероятной выглядит дата в середине июня.

Режиссером триквела стал Питер Сон, снявший «Элементарно», «Хороший динозавр» и «Облачно с прояснениями». Первые две части «Суперсемейки» срежиссировал Брэд Берд, который будет трудиться над третьим фильмом в качестве сценариста и продюсера. 

О разработке «Суперсемейки-3» Pixar объявила летом 2024 года на выставке D23. Производство картины должно начаться в марте 2026-го, говорила недавно актриса Холли Хантер, озвучивавшая Эластику в первых двух мультфильмах.

Оригинальная «Суперсемейка» рассказывает историю Мистера Исключительного и Эластики, вынужденных жить обычной жизнью после запрета супергероев. Картина собрала в мировом прокате более 630 млн долларов. Действие «Суперсемейки-2» происходило сразу после событий первой части, несмотря на то что премьера мультфильма состоялась спустя 14 лет после выхода оригинала.

По данным WSJ, Pixar также планирует в 2029 году выпустить первый сиквел мультфильма «Тайна Коко» 2017 года. Кроме того, студия работает над третьим фильмом во вселенной «Корпорации монстров».

