Эксклюзивную пластинку Эльдара Джарахова продали за 1,8 млн рублей

Фото: предоставлено пресс-службой Эльдара Джарахова

В Казани прошел благотворительный аукцион, на котором продали эксклюзивную виниловую пластинку блогера и музыканта Эльдара Джарахова. Цена составила 1,8 млн рублей, сообщает ТАСС.

Артист выставил на торги пластинку «Эл» — экземпляр с автографом, существующий в единственном числе. Пластинка посвящена одному из рэп-альбомов артиста.

Ее приобрел один из участников аукциона. В соцсетях Джарахова сообщается, что в аукционе участвовала и Ксения Собчак. Журналистка выставила шкатулку XIX века из драгоценных камней — в зале нашелся покупатель за 3,6 млн рублей. Вырученные средства хотят направить на лечение тяжелобольных детей в Татарстане.

Альбом «Эл» вышел в 2025 году. В нем 14 треков, в том числе записанные вместе с Бастой, Федуком, Славой КПСС (который диссит Джарахова), Моной и не только. Накануне выхода альбома музыкальный редактор «Афиши Daily» Леша Горбаш поговорил с Эльдаром о том, как музыка помогает ему быть честнее с собой и людьми вокруг.

