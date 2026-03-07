Российские горнолыжники Варвара Ворончихина и Алексей Бугаев завоевали первые медали на Паралимпиаде

Горнолыжники Варвара Ворончихина и Алексей Бугаев принесли первые медали сборной России на Паралимпиаде-2026. Оба спортсмена завоевали бронзу.
23-летняя Ворончихина в соревнованиях для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата показала результат в 1 минуту 24,47 секунды. Золото взяла шведка Эббе Орсйо, серебро получила француженка Орели Ришар.
Бугаев прошел дистанцию с результатом в 1 минуту и 18,94 секунды. Победителем дисциплины стал представитель Швейцарии Робин Куше, показавший результат 1.17,79. Серебро досталось французу Артуру Боше, который уступил лидеру 0,61 секунды.
XIV зимние Паралимпийские игры начались 6 марта и продлятся до 15 марта. Российские спортсмены впервые за 12 лет выступают на Паралимпиаде в Италии с флагом и гимном. Россию представляют 6 спортсменов — в парасноуборде, горнолыжном спорте и лыжных гонках.