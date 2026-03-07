Звезда сериала «Йеллоустоун» Хэсси Харрисон снимется в перезапуске «Спасателей Малибу»

Pixar разрабатывает третий фильм во вселенной «Корпорации монстров»
Афиша Daily
Фото: LD Entertainment

Хэсси Харрисон («Йеллоустоун») присоединилась к актерскому составу предстоящего перезапуска сериала « Спасатели Малибу». Он будет выходить на канале Fox, пишет Variety.

Харрисон сыграет Нэт,  — «девушку из приемной семьи, ставшую олимпийской чемпионкой». «Нэт — лучшая спасательница. Блестящая, целеустремленная и невероятно преданная, она — правая рука и ближайшая подруга Хоби. Нэт предъявляет ко всем те же высокие требования, что и к себе, что иногда мешает ее отношениям как на пляже, так и вне его»,  — говорится в описании персонажа.

Центральным героем сериала станет Хоби Буканнон, сын Митча Буканнона, которого сыграл в оригинальном шоу Дэвид Хассельхофф. Роль Хоби исполнит Стивен Амелл.

Согласно синопсису, Хоби Буканнон, некогда безбашенный подросток, теперь стал капитаном команды спасателей. Он продолжает дело своего легендарного отца. Но жизнь мужчины переворачивается, когда в ней появляется Чарли — дочь, о которой он не знал. Она мечтает продолжить семейное наследие и тоже стать спасателем.

К своей роли в перезапуске культового шоу вернется Дэвид Чокачи, сыгравший Коди Мэдисона. Персонаж Чокачи был действующим лицом оригинального проекта на протяжении четырех сезонов — с шестого по девятый. В новом сериале он предстанет управляющим неофициальным баром «Спасателей Малибу», который время от времени по-прежнему надевает красные плавки и выходит на дежурство.

Релиз новых «Спасателей Малибу» ожидается в 2026–2027 годах. Сериал получит 12 эпизодов. Их производством занимаются Fox Entertainment и Fremantle. Съемки начнутся весной на пляже Венис-Бич в Лос-Анджелесе и в Fox Studio Lot в Сенчури Сити.

