HBO представила новых актеров, которые сыграют студентов в сериале по «Гарри Поттеру»

Компания HBO показала новых актеров, которые присоединились к касту сериала по «Гарри Поттеру». Поклонникам представили студентов четырех факультетов Хогвартса, которые уже снимаются в первом сезоне проекта.
Гриффиндор
Капитана команды по квиддичу Оливера Вуда сыграет Орсон Мэтьюз. Роли охотниц команды по квиддичу Анджелинs Джонсон, Кэти Белл и Алисии Спиннет исполнят Аша Соэтан, Эр Фаррелл и Серрана Су-Линг Блисс. Образ комментатора матчей по квиддичу и лучшего друга близнецов Уизли на экране воплотит Итан Смит.
Слизерин
В роли капитана команды по квиддичу Оливера Крофта снимется Маркус Флинт. Охотниками команды по квиддичу Грэхэмом Монтегю и Эдрианом Пьюси станут Д’Анжелу Осей Киссиеду и Дилан Хит. Ловца команды по квиддичу Теренса Хиггс сыграет Корнелиус Брэндрет, вратаря Майлза Блетчли — Эддисон Берч, загонщиков Люциана Боула и Перегрина Деррека — Джеймс Дауэлл и Генри Медхерст, однокурсницу и подругу Драко Малфоя — Лайла Барвик.
Пуффендуй
Однокурсников Гарри Поттера Ханну Аббот сыграет Индия Мун, Джастина Финч-Флетчли — Джеймс Тревельян Бакл, Эрни Макмиллан — Сиан Игл-Сервис, а Сьюзен Боунс — Джазмин Левин.
Когтевран
Анджула Мурали присоединится к актерскому составу в роли Падмы Патил, сестры-близнеца гриффиндорки Парвати Патил. Аарон Чжао сыграет студента Терри Бута. Скарлетт Арчер исполнит роль Пенелопы Кристал, а Ив Уоллс — Лайзы Турпин.
Сериал «Гарри Поттер» выйдет на экраны в 2027 году, его выпустит телеканал HBO. Шоу будет состоять из восьми серий. В сериале покажут гораздо больше, чем было в книгах или фильмах: например, зрители увидят больше домашней жизни Драко Малфоя — эти эпизоды помогут глубже раскрыть характер героя. Недавно стало известно, что Пол Беттани — главный кандидат на роль злого волшебника Волан-де-Морта.