Венсан Кассель снимется в четвертом сезоне «Белого лотоса»

Венсан Кассель («Ненависть») получил роль в четвертом сезоне «Белого лотоса», действие в котором будет происходить во Франции. В сериале также снимутся Корантен Фила («Волчий зал») и Надя Терешкевич («Вечно молодые»), пишет Deadline.