United Airlines будет высаживать пассажиров за громкую музыку без наушников

Авиакомпания United Airlines ужесточила правила поведения на борту. Об этом сообщает NME.
Теперь пассажирам, слушающим музыку или смотрящим видео без наушников, грозит не только отказ в посадке, но и пожизненный бан. Нововведение включено в обновленные условия перевозки, опубликованные в конце февраля.
В компании пояснили, что всегда рекомендовали использовать наушники, а с расширением сети Starlink возникла необходимость закрепить это требование официально. Тем, кто забудет гарнитуру дома, предложат бесплатный комплект прямо перед вылетом.
В прошлом году российская авиакомпания «Победа» ввела запрет на просмотр видео со звуком и прослушивание музыки без наушников во время полетов. Похожие требования есть и в других российских авиакомпаниях — «Аэрофлоте», «России» и Utair. Однако они указывают обобщенную формулировку: пассажирам запрещается создавать некомфортные условия для других людей в самолете.