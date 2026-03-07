Петербуржец заплатит 847 тыс. рублей за то, что посидел на троне Павла I в Эрмитаже

Тронное кресло гроссмейстера Ордена Святого Иоанна Иерусалимского было изготовлено в 1799–1800 годах для императора Павла I, который принял орден под покровительство после захвата Мальты французами. В коллекцию Эрмитажа экспонат поступил в 1946 году.